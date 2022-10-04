مصرع 15 شخصا فى اشتباكات بأحد سجون الإكوادور

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السجن يقع على بعد 80 كيلومترا جنوب العاصمة "كيتو"، فيما تعمل قوات الأمن على استعادة السيطرة على السجن الذى شهد فى السابق عدة أعمال شغب.

وقتل نحو 316 نزيلا داخل سجون الإكوادور العام الماضي، وفقا لبيانات مصلحة السجون، وقعت أسوأ مذبحة فى سبتمبر 2021 فى سجن ليتورال فى جواياكيل حيث قتل 125 سجينا.

يذكر أن نظام السجون فى الإكوادور صمم لاستيعاب حوالى 30 ألف شخص، لكن يتم احتجاز حوالى 35 ألف نزيل فى 53 سجنا حتى الشهر الماضى.