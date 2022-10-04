اليابان: ندرس كيفية الرد بطريقة واقعية على صاروخ كوريا الشمالية

وأضاف هيروكازو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن قوات الدفاع الذاتى رصدت وتعقبت الصاروخ منذ إطلاقه حتى هبوطه، مشيرا إلى أنها لا تعتقد أن الصاروخ سيتسبب فى حدوث أضرار فى الأراضى اليابانية إلا أن عملية إطلاقه تنطوى على مخاطر جسيمة.
وتابع "إن إطلاق صاروخ باليستى يمر فوق اليابان دون سابق إنذار هو عمل إشكالى للغاية، ليس فقط بالنسبة للطائرات والسفن ولكن أيضا لضمان سلامة السكان فى المناطق الواقعة ضمن مساره".
ولفت إلى أن الحكومة اليابانية قدمت على الفور احتجاجا شديدا إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها فى بكين، موضحا أن الحكومة تتخذ الترتيبات اللازمة وتتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى للنظر فى الرد على إطلاق الصاروخ فى أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الحكومة ستدرس كيفية الرد بطريقة واقعية، قائلا إن الحكومة اليابانية ستحدد استراتيجيتها الجديدة للأمن القومى دون استبعاد قدرات الهجوم المضاد أو الخيارات الأخرى.
وأكد أن اليابان ستكثف جهودها للتعزيز السريع لقدرتها الدفاعية بشكل جذرى، مضيفا أن وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتى فى حالة استعداد فى جميع الأوقات لحماية الأرواح والممتلكات تحت أى ظرف من الظروف.
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