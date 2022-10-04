أمريكا تعلن موقفها من دعم كينيا لـ قرار مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى بين بلينكن والرئيس الكينى ويليام روتو، حيث أشاد فيه الوزير كذلك بالتزام كينيا بدعم القانون الدولى.
وأضاف المتحدث أن بلينكن بحث مع الرئيس الكينى أيضًا -خلال الاتصال الهاتفى- الجهود الأمريكية لمعالجة أزمة الأسمدة.
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