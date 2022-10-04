العالم اليوم - كشف حقيقة ما جرى في مهرجان "البولفار" بالمغرب

انتم الان تتابعون خبر كشف حقيقة ما جرى في مهرجان "البولفار" بالمغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - أثارت أحداث الشغب التي اندلعت خلال حفل موسيقي في مهرجان "البولفار" بالدار البيضاء، وسط المغرب، ردود فعل غاضبة، ودعت لمحاسبة المسؤولين.

وإلى جانب أعمال الشغب والفوضى التي شهدها حفل مغني الراب طه فحصي الشهير باسم "إل غراندي طوطو"، فقد انتشرت أخبار تفيد بتعرض فتاة قاصر لاعتداء جنسي.

- ردا على هذه الأخبار نفت ولاية أمن الدار البيضاء، تسجيل أي شكوى أو تبليغ عن واقعة اعتداء جنسي، يوم الجمعة الماضي، خلال فعليات مهرجان "البولفار".

- فنّد المصدر ذاته في بيان "جميع الإشاعات المضللة التي تداولتها حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت بشكل كاذب تعرض فتاة قاصر للاغتصاب وتجريد ضحايا آخرين من ملابسهن خلال هذا الحفل الموسيقي".

- أظهرت فيديوهات متداولة على المنصات الاجتماعية اشتباكات بين جماهير مهرجان "البولفار" ما أحدث حالة من الفوضى والشغب، تم على إثرها توقيف 20 شخصا بتهم عديدة من بينها السكر العلني وحيازة واستهلاك المخدرات والضرب والسرقة.

ودشن مهرجان "البولفار" دورته العشرين هذه السنة، وهو فعالية موسيقية تقام في مدينة الدار البيضاء، وسط المغرب، ويهدف إلى النهوض بالموسيقى الشبابية، ويشهد إقبالا جماهيريا كبيرا خاصة من عشاق "الراب" و"الهيب هوب" وغيرها من الأنواع الموسيقية.

ليلة مرعبة

تواصل موقع "دوت الخليج" مع أسامة، الذي كان شاهدا على الحادث، وروى كيف تحوّل الحفل الذي انطلق في أجواء حماسية استمتع خلالها الجمهور المكون أساسا من الشباب إلى جانب عائلات، إلى ليلة شهدت أعمال عنف.

ووفق أسامة، فإن الازدحام الكبير الذي شهده الموقع الذي احتضن الحفل هو السبب الرئيسي وراء ما حدث بعد أن تجاوز عدد الحاضرين الطاقة التي يستوعبها المكان، وأدى التدافع في ما بينهم في أعقاب ذلك إلى مشاجرات تطورت في العديد من الحالات إلى عراك بالعصي والهراوات بين مجموعات من الشباب.

وأضاف شاهد العيان الذي وصف تلك الليلة بـ"ليلة الرعب"، بأن حالة من الذعر انتابت الحاضرين، وسادت فوضى عارمة في المكان المخصص للجمهور، وسط صراخ الفتيات خصوصا بعد انقطاع التيار الكهربائي، مشددا على أنه لا يمكنه بالرغم من ذلك تأكيد وقوع اعتداءات جنسية أو تحرش تعرضت له الشابات الحاضرات كما تحدثت بعض الأخبار.

واتهم أسامة من أسماهم بـ"المندسين" بالوقوف وراء الفوضى وأحداث الشغب التي شهدها مهرجان "البولفار" خلال تلك الليلة والتي استمرت لحوالي ساعتين على حدّ قوله.

ماذا قال منظمو الحفل؟

أصدر منظمو المهرجان بيانا صحفيا أكدوا فيه أن العامل الأساسي لما حدث خلال الليلة المخصصة لموسيقى "الهيب هوب" يعود إلى الحضور الجماهيري الكبير الذي فاق الطاقة الاستيعابية لملعب "راسينغ".

أوضحت إدارة المهرجان في بيان حصل موقع "دوت الخليج" على نسخة منه، أن الإقبال الكبير للجمهور، دفع المنظمين إلى إغلاق أبواب الملعب من أجل إفساح المجال أمام رجال الأمن والسلطات للقيام بعملهم، ولضمان سلامة الحاضرين.

بعد أن اعتذر منظمو "البولفار" للجماهير التي عاشت تلك اللحظات، تعهدوا بالتفكير في الأسباب التي أدت إلى أحداث الشغب والفوضى.

أسباب اجتماعية وتربوية