الولايات المتحدة تؤكد التزامها التام بشراكتها مع العراق

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان صادر عن الوزارة بمناسبة العيد الوطنى للعراق: "إننى أتطلع لمواصلة العمل المشترك بين بلدينا فى الأولويات المشتركة، وتقوية العلاقات بين الشعبين الأمريكى والعراقى".
وعبَّر الوزير الأمريكى عن تهنئته لشعب العراق وقادته بهذه المناسبة، متمنيا لهم تحقيق الآمال والرخاء فى العام المقبل.
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