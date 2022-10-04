العراق: عناصر ضالة اندست وسط المتظاهرين واشتبكت مع الأمن

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" مساء اليوم عن بيان سلطات الأمن العراقية "أن مجموعة مخربة خارجة عن القانون اندست وسط جموع المتظاهرين أقدمت على حرق كرفانات لمبنى مجلس محافظة ذى قار".
وقالت إن "القوات الأمنية تبذل جهودا كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، بعيدا عن العناصر المخربة الخارجة عن القانون".
وأضاف البيان أن من وصفهم "بالعناصر الضالة" أقدمت على حرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس المحافظة وتدمير وحرق الممتلكات العامة وهذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون".
وجددت السلطات الأمنية فى العراق، الدعوة لجميع المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرات، "وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة" .
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