وزيرة خارجية كندا: نجدد دعمنا المستمر لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولى، مساء أمس الإثنين، إنها تحدثت مع نظيرها الأوكرانى دميترو كوليبا وناقشت معه استعادة القوات الأوكرانية لمدينة ليمان، مؤكدة مجددا دعم أوتاوا المستمر لـ كييف.





وقالت جولى عبر تويتر "تحدثت إلى نظيرى الأوكرانى دميترو كوليبا لمناقشة التطورات التى حدثت نهاية هذا الأسبوع، بما فى ذلك استعادة ليمان وإعادة التأكيد على دعم كندا لأوكرانيا". وكانت كندا من أقوى المؤيدين لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية الخاصة فى البلاد فى 24 فبراير الماضى، وقدمت أوتاوا إلى كييف 473 مليون دولار كمساعدة عسكرية و 1.5 مليار دولار من القروض المقدمة من خلال صندوق النقد الدولى، وبالإضافة إلى ذلك، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 2828 من المواطنين الروس والبيلاروسيين وكذلك على "الوسطاء الأوكرانيين" للعملية العسكرية الخاصة لروسيا.

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