فرض حظر التجوال فى محافظة عراقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الإثنين - أن محافظ ذى قار محمد هادى عقد اجتماعًا أمنيًا مع مدير الأمن الوطنى وقائد عمليات "سومر" للتعامل مع الوضع الأمنى فى "ذى قار" بحزم، مع دعم أهالى المحافظة لإيقاف فوضى هذه العناصر المنفلتة.

وأوضح البيان أن الاجتماع أسفر عن إصدار عدة أوامر، وهى توجيه قائد شرطة ذى قار بفرض حظر للتجوال واعتقال العناصر الملثمة التى حاولت حرق الدوائر الحكومية أمس.

ونقل البيان عن قائد شرطة ذى قار قوله: "وجهنا بالتعامل السلمى، ولم نستخدم الرصاص الحى، ولكننا سنعتقل كل من اعتدى على القوات الأمنية".

من جهتها، أصدرت خلية الإعلام الأمنى فى العراق بياناً بشأن الأحداث التى وقعت بمحافظة ذى قار.

وقالت الخلية: "تبذل القوات الأمنية جهودًا كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، إلا أن هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل فى محافظة ذى قار".

وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد فى وقت سابق اليوم بقيام عناصر بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذى قار.