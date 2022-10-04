مخاوف من إعصار يهدد المملكة المتحدة بعد تحذير من عاصفة رعدية

جدة - نرمين السيد - وقالت منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف إن الأعاصير "لا يمكن استبعادها" عبر جنوب غربى إنجلترا حتى الساعة الواحدة صباح غد، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
وأفاد أحد تحديثات الطقس على موقع أبحاث الأعاصير والعواصف الإلكترونى بأن "التكدس المنخفض عموديًا هو إلى الجنوب الغربى لجمهورية أيرلندا".
وأضاف إن توقع سقوط الأمطار الغزيرة مرتفع للغاية.
يأتى ذلك وسط تحذير من الطقس من مكتب الأرصاد الجوية بسبب المخاوف من حدوث عواصف رعدية عبر مساحات شاسعة من المملكة المتحدة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار لفترة وجيزة شمالًا الليلة، لكن من المحتمل هطول الأمطار والبرد والرعد من الغد إلى الخميس.
وستشهد المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية أكبر زخات مطر غدا.
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