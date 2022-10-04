جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الكورى الجنوبى، قد أعلن، فجر اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا "غير محدد"، فى حلقة جديدة من مسلسل التجارب التى تجريها بيونج يانج.

وقالت رئاسة الأركان فى سول، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه الشرق، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

صواريخ كوريا الشمالية تجاه اليابان وكان الجيش الكورى الجنوى، قد أعلن فجر يوم السبت الماضى، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية، باتجاه بحر اليابان. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة فى كوريا الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، فى إشارة إلى بحر اليابان. والخميس، أعلن الجيش الكورى الجنوبى أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد بعد ساعات على مغادرة نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس كوريا الجنوبية، حيث زارت المنطقة منزوعة السلاح. وأفاد بيان لهيئة الأركان المشتركة فى سيئول بأن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" أو ما يعرف بشكل أوسع ببحر اليابان. وكانت كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء، صاروخين باليستيين قصيرى المدى فى اتجاه بحر اليابان، تزامنا مع مناورات أمريكية كورية جنوبية فى المنطقة. وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة "سونان" فى "بيونغ يانغ" بين الساعة 6:10 و6:20 مساء، ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه منطقتين فى اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.