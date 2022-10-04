جدة - نرمين السيد - واصل المستوطنون الإسرائيليون، انتهاكاتهم فى مناطق وسط وشمال الضفة الغربية، فيما تصدى مواطنون فلسطينيون لهم، وتركزت المواجهات بين الجانبين بالأساس فى محافظة نابلس.





وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 6 فلسطينيين أصيبوا فى هجمات للمستوطنين على بلدة "حوارة"، جنوب محافظة نابلس الشمالية. وهاجم المستوطنون منازل فلسطينيين فى البلدة، مما أدى إلى تضرر بعض المنازل، فيما أضرم آخرون النار فى حقول زيتون تابعة لبلدة "حوارة" وقرية "بورين". وهاجم مستوطنون آخرون مركبة إسعاف، ما أدى إلى تضرر نوافذها، بالقرب من مُستوطنة "يتسهار" فى جنوب "نابلس". وأصيب شابان فلسطينيان، جراء استهداف مستوطنين لسيارتهما جنوب غرب "نابلس". وقال مصدر بالهلال الأحمر الفلسطينى إن طواقم الإسعاف تعاملت مع نحو 25 إصابة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وإصابة بالرصاص المغلف بالمطاط واصابتين بالتدافع خلال مواجهات على الاحتلال فى مدخل بلدة (بيتا) فى جنوب نابلس. وفى وسط الضفة، هاجم مستوطنون، منزل عائلة فلسطينية عند المدخل الشمالية لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله حيث تقع مستوطنة "بيت إيل". وفى بلدة "سلواد" فى رام الله، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التى أطلقت الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ولم يتم الابلاغ حتى الآن عن إصابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات بالغاز والنار بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.