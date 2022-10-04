العالم اليوم - بعد 8 مباريات.. ليستر يحقق أول فوز ويهرب من قاع الدوري

انتم الان تتابعون خبر بعد 8 مباريات.. ليستر يحقق أول فوز ويهرب من قاع الدوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:20 صباحاً - أحرز جيمس ماديسون هدفين في الشوط الأول، ليقود ليستر سيتي للفوز 4-صفر على نوتنغهام فورست، الإثنين، والابتعاد عن المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل تحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

وسيخفف الفوز على فورست من الضغط على المدرب بريندان رودجرز، إذ حافظ ليستر على شباكه نظيفة للمرة الأولى هذا الموسم.

وتقدم ليستر، الذي حصد نقطة واحدة في أول 7 مباريات، وكان الفريق الوحيد الذي لم ينتصر هذا الموسم، فوق فورست بفارق الأهداف.

وكاد الفريق الضيف أن ينتزع التقدم عكس مجريات اللعب بواسطة تايو أونيي الذي اصطدمت تسديدته بالقائم في الدقيقة 22.

لكن بعد ذلك بخمس دقائق كانت النتيجة 2-صفر لصالح ليستر.

وافتتح ماديسون التسجيل في الدقيقة 25 عندما اصطدمت تسديدته بذراع سكوت ماكينا مدافع فورست إلى داخل المرمى، وعزز هارفي بارنز تفوق ليستر بعد ذلك بدقيقتين.

واستمرت الليلة الكارثية لدين هندرسون حارس فورست، عندما أضاف ماديسون الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 35.

وجعل البديل باتسون داكا، الذي شارك بدلا من جيمي فاردي في الدقيقة 62، النتيجة 4-صفر قبل 17 دقيقة من النهاية بكعب القدم، بعد تمريرة عرضية من ماديسون.

وهذه هي الهزيمة الخامسة على التوالي لفورست، ليزيد الضغط على المدرب ستيف كوبر، حيث سيكون عليه إعادة الفريق المدجج باللاعبين الجدد إلى الطريق الصحيح.