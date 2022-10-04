رئيس الحكومة الجزائرية: تهيئة كافة الشروط اللازمة لإنجاح القمة العربية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، أن بلاده هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية، التى سوف تستضيفها فى الأول والثانى من نوفمبر القادم، وتسعى من خلالها إلى "إعادة بناء العمل العربى المشترك".





جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة عرض برنامج السياسة العامة للحكومة، اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبى (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائرى).

وأوضح عبد الرحمن أن القمة العربية بالجزائر ستكرس الطابع المركزى للقضية الفلسطينية وتحديث مبادرة السلام العربية لسنة 2002، فضلا عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربى.

وأضاف أن أولويات العمل الدبلوماسى لحكومته فى السنوات القادمة سوف يتمحور حول التركيز على الدفاع عن مصالح الأمة الجزائرية، والمساهمة فى الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربى، فضلا عن تطوير الشراكة وتعزيز السلم فى العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية فى خدمة التنمية، وتحديث الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية.

وأشار رئيس الحكومة الجزائرية إلى أن جهود الحكومة فى الفترة الماضية تركزت على تعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربى من خلال دعم المساهمة فى تجسيد المبادرات الإفريقية، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومشروعات البنى التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء.

ونوه إلى أن بلاده ضاعفت جهودها لتقديم مساهمة فى ضمان استقرار وأمن المنطقة التى تنتمى إليها، والتى تربطها مع بلدانها علاقات تاريخية وسياسية وإنسانية قوية ومتعددة، وتعمل أيضا على تعزيز تعاونها الاقتصادى مع العديد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية الصديقة.