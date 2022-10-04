الملك يهنئ ولي العهد السعودي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج:- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة لأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن خالص التهاني وأصدق المشاعر الأخوية لسمو الأمير محمد بن سلمان، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. المصدر: بترا

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