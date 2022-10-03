عاجل.. البنتاجون: المعارك فى أوكرانيا متمركزة فى خيرسون وخاركيف

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بشرية بنحو 800 قتيل وجريح، فضلا عن تدمير 146 موقع تمركز لقوات كييف، وإسقاط 3 مٌسيرات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، إن خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة، فى مقاطعة خاركوف، بلغت أكثر من 140 جنديا خلال اليوم الماضى، كما تم تدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز القوى العاملة والجيش.

وأضاف أنه تم القضاء على 140 جنديا و19 قطعة من المعدات العسكرية الخاصة فى خاركوف، بالإضافة إلى القضاء على 100 جندى، وتدمير 6 مركبات مدرعة، ومركبتين قتاليتين مزودتين بمنظومات "جراد" فى منطقة كراسنوليمانسكى.

وأشار إلى إسقاط 5 صواريخ هيمارس، وتدمير 5 مستودعات للأسلحة والصواريخ والمدفعية والذخيرة فى مدينة دونيتسك وخيرسون خلال اليوم الماضى.

من ناحية أخرى، أعلنت قياة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، فى بيان على "تليجرام" عن إسقاط الجيش الأوكرانى، اليوم، طائرة هجومية روسية من طراز "سو-25" فى منطقة خيرسون.

وذكرت القيادة أن وحدة من لواء خيرسون للدفاع الجوى الصاروخى التابع لقيادة القوات الجوية الجنوبية أسقطت اليوم طائرة هجومية روسية من طراز سو-25 فى منطقة بيريسلاف بمنطقة خيرسون".

وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن خلال الفترة ما بين 24 فبراير و3 أكتوبر 2022، بلغ إجمالى الخسائر القتالية الروسية فى أوكرانيا حوالى 60 ألفا و430 جنديًا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى إقليم "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا فى أعقاب طلب إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، فى كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقى أوكرانيا هى: "لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا" بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتى قال أمينها العام أنطونيو جوتيرش إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولى".