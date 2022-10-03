جوتيريش يدعو المشاركين فى COP27 لإثبات أن العمل المناخى له أولوية قصوى

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، قادة العالم إلى انتهاز الفرصة التى يتيحها انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP27) فى شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل لتأكيد التزامهم بالعمل المناخى.





كما حث جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، القادة إلى ضرورة توجيه رسالة للعالم، خلال مشاركتهم فى مؤتمر (COP27) بالإجراءات المناخية التى سيتخذونها على المستويين الدولى والمحلى.

وأكد الأمين العام على ضرورة أن يثبت قادة العالم من خلال حضورهم ومشاركتهم الفعالة فى هذا المؤتمر أن العمل المناخى يمثل الأولوية العالمية القصوى فى الوقت الراهن.

وأضاف أن هذا المؤتمر هو المكان المناسب لجميع البلدان، بقيادة مجموعة العشرين، للتأكيد على تضامنها فى هذه المعركة المناخية.

ونبه جوتيريش إلى أن هناك جهدًا كبيرًا ينتظر الدول لمواجهة تأثيرات المناخ التى نراها فى جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المياه تغمر ثلث مساحة باكستان، كما شهدت أوروبا فصل صيف يعد الأشد حرارة منذ 500 عام، وفى الولايات المتحدة وجه إعصار إيان رسالة تذكير قاسية بأنه لا يوجد بلد ولا اقتصاد فى مأمن من أزمة المناخ.