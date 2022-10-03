السعودية والصين توقعان مذكرة تفاهم فى مجال النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن المذكرة التى وقّعها كلٌ من رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ورئيس سلطة الطيران المدنى فى جمهورية الصين الشعبية شياو فمج، تهدف لزيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوى، وتطوير وتنظيم أطر التعاون فى مجال النقل والشحن الجوى بين البلدين، علاوة على تسهيل عمليات الخدمات الجوية والسلامة الجوية وأمن الطيران. وناقش الجانبان عقب مراسم التوقيع سبل التعاون فى مجال الطيران المدنى والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الترابط العالمى وكيفية استثمار الفرص التنموية.

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