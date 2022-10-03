إعادة انتخاب تونس عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولى للاتصالات

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن تونس - والتى أعيد انتخابها بعدد أصوات 133 من مجموع 180 صوتا - حصلت بهذا الفوز على أحد المقاعد الـ48 لمجلس إدارة الاتحاد الدولى للاتصالات الذى يضم فى عضويته 193 دولة.
وأضاف البيان أن تونس شاركت فى انتخابات الاتحاد الدولى للاتصالات بوفد رفيع المستوى ترأسه نزار بن ناجى وزير تكنولوجيات الاتصال، والذى عرض خلال المؤتمر الاستراتيجية والرؤية الوطنية التونسية بشأن التحول للرقمنة فى كافة قطاعات الدولة، وبحث أفق دعم التعاون مع الاتحاد ومع العديد من دوله الأعضاء.
يذكر أن الاتحاد الدولى للاتصالات هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تأسس عام 1865 لتسهيل الوصول لشبكات الاتصالات، ويختص بوضع المعايير التقنية التى تضمن سلاسة التوصيل بين الشبكات والتكنولوجيات، وتحسين الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة المجتمعات المحلية التى تعانى من نقص هذه الخدمات فى جميع أنحاء العالم.
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