موسكو تدعو باكو ويريفان إلى تحليل مقطع فيديو لإعدام القوات الأرمينية

جدة - نرمين السيد - دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين أذربيجان وأرمينيا إلى سرعة إجراء تحليل شامل لمقطع الفيديو المتداول، الذى يظهر إطلاق النار على مجموعة من القوات الأرمينية.





وقالت زاخاروفا -فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إنه ينبغى التحقيق بدقة فى جميع انتهاكات القانون الإنسانى الدولى، مطالبة السلطات الإذرية والأرمنية بإجراء تحليل شامل ومتعمق لما جاء فى هذا المقطع على الفور، تحديدًا لمعرفة ما إذا كانت هناك بوادر لجرائم حرب فى المنطقة.

كما أشارت إلى أنه فى حال تأكدت هذه الوقائع، فيجب محاسبة جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للمُسائلة القانونية.

وأكدت زاخاروفا أن موسكو تواصل بذل جهود جادة لتحسين الوضع فى المنطقة من أجل تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.. مُضيفة: "نعتقد أنه لا بديل عن السلام، ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة لكلا الجانبين".

يُشار إلى أن مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعى الأرمينية فى وقت سابق يُظهر أفراد الخدمة الأذرية وهم يطلقون النار على مجموعة من القوات الأرمينية التى تم أسرها.