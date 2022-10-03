نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ارتطم بالصخور وغرق.. فاجعة تخطف سباحاً فلسطينياً في العقبة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 3 أكتوبر 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج :- في حادثة مأساوية، لقي السباح الفلسطيني الدولي، نديم عوينة، مصرعه اليوم الخميس، في خليج العقبة جنوب الأردن.

وتوفي عوينة البالغ من العمر 21 عاماً غرقاً بعد ارتطامه بالصخور خلال السباحة في منطقة غير مخصصة للغوص.

من جهته، أوضح مصدر أمني أردني مسؤول أن الشاب تعرض للغرق في بحر العقبة، حيث جرى إسعافه وعندما وصل المستشفى كان قد فارق الحياة، حيث فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادثة.

رواية الأصدقاء والأهل

في موازاة ذلك، أكد أصدقاء وأقارب السباح أن عوينة كان في رحلة مع أصدقائه للعقبة، حيث تعرض أثناء الرحلة لحادث أودى بحياته.

وذكروا أنه كان يمارس نشاط القفز من مكان غير مخصص للغوص، فتعرض لحادث ارتطام بالصخور أودى بحياته.

يذكر أن الراحل طالب جامعي من مواليد 2002، وهو بطل سباحة يمثل فلسطين في المحافل الدولية، حصد عدداً من الجوائز والميداليات.

وتنسق عائلته مع السلطات الأردنية لنقل جثمانه ودفنه في الأراضي الفلسطيني وفق الأصول.