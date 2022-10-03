68 وفاة و10ألاف مفقود و600 ألف أسرة فى ظلام.. حصيلة ضحايا إعصار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 09:33 مساءً - قالت شبكة إيه بى سى، أن هناك ما يقرب من 600 ألف منزل فى فلوريدا بدون كهرباء بعد خمسة أيام من وصول إعصار إيان إلى اليابسة في الولاية الأمريكية، وهو المصنف كعاصفة من الفئة الرابعة.
واعتبارًا من بعد ظهر يوم الاثنين، كان 590962 منزل بدون كهرباء في فلوريدا وفقًا للأرقام الرسمية ويتركز معظم هؤلاء في المنطقة الجنوبية الغربية من الولاية، وتجاوز عدد سكان فلوريدا بدون كهرباء 2.6 مليون بعد أن ضربت العاصفة المنطقة وانقطعت الكهرباء عن 685 ألف منزل.
وفي مقاطعة لى، التي تضم فورت مايرز المتضررة بشدة لا يزال أكثر من 275000 أسرة بدون كهرباء وفي مقاطعة شارلوت المجاورة أكثر من 74000 بدون كهرباء.
وتسبب الإعصار إيان في دمار بأنحاء فلوريدا الأسبوع الماضى، حيث بلغت ذروة العواصف على الساحل 12 قدمًا في بعض الأماكن والفيضانات الكارثية والأمطار الغزيرة في المناطق الساحلية والداخلية.
وتواصل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) وموظفي الولاية والمستجيبين المحليين للطوارئ العمل على إنقاذ المواطنين وتخفيف الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية الأخرى.. فيما لقي 68 شخصًا على الأقل مصرعهم في ولاية فلوريدا ولا يزال 10000 شخص في عداد المفقودين مع استمرار عمليات الطوارئ.