68 وفاة و10ألاف مفقود و600 ألف أسرة فى ظلام.. حصيلة ضحايا إعصار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 09:33 مساءً - قالت شبكة إيه بى سى، أن هناك ما يقرب من 600 ألف منزل فى فلوريدا بدون كهرباء بعد ‏خمسة أيام من وصول إعصار إيان إلى اليابسة في الولاية الأمريكية، وهو المصنف كعاصفة من ‏الفئة الرابعة.‏



واعتبارًا من بعد ظهر يوم الاثنين، كان 590962 منزل بدون كهرباء في فلوريدا وفقًا ‏للأرقام الرسمية ويتركز معظم هؤلاء في المنطقة الجنوبية الغربية من الولاية، وتجاوز عدد سكان فلوريدا بدون كهرباء 2.6 مليون بعد أن ضربت العاصفة المنطقة ‏وانقطعت الكهرباء عن 685 ألف منزل.

وفي مقاطعة لى، التي تضم فورت مايرز المتضررة بشدة لا يزال أكثر من 275000 أسرة ‏بدون كهرباء وفي مقاطعة شارلوت المجاورة أكثر من 74000 بدون كهرباء.‏

وتسبب الإعصار إيان في دمار بأنحاء فلوريدا الأسبوع الماضى، حيث بلغت ذروة ‏العواصف على الساحل 12 قدمًا في بعض الأماكن والفيضانات الكارثية والأمطار الغزيرة ‏في المناطق الساحلية والداخلية.‏

وتواصل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (‏FEMA‏) وموظفي الولاية والمستجيبين ‏المحليين للطوارئ العمل على إنقاذ المواطنين وتخفيف الأضرار التي لحقت بالمنازل ‏والبنية التحتية الأخرى.‏. فيما لقي 68 شخصًا على الأقل مصرعهم في ولاية فلوريدا ولا يزال 10000 شخص في عداد ‏المفقودين مع استمرار عمليات الطوارئ.‏

