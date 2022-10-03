السعودية وألمانيا تبحثان تعنت المليشيا الحوثية

جدة - نرمين السيد - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، فى الرياض، اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن هوبيرت ييغير، تعنت المليشيا الحوثية ورفضها للمقترح الذى سيسهم فى تحسين حياة الأشقاء فى اليمن.





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