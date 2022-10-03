الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة الحكومة الاستعدادات للانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس قيس سعيد أكد – خلال الاجتماع - ضرورة الاستعداد الجيد للانتخابات حتى يعبر الشعب التونسى عن إرادته بكل حرية بعيداً عن كل محاولات الانحراف بها، وأن القانون الخاص بالانتخابات ينص على عقوبات جزائية سواء للراشى أو للمرتشى أثناء العملية الانتخابية.
وأضاف الرئيس التونسى:" يجب الانتباه إلى ما يُدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم على عادتهم فى ذلك فى مثل هذه المناسبات".
كما ناقش الرئيس التونسى مع رئيسة الحكومة عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد وسير العمل الحكومى، حيث شدد رئيس الجمهورية على أن مؤسسات الدولة يجب أن تقوم بدورها كاملا، وأن تُولى كامل الاهتمام لمطالب التونسيين والتونسيات فى كل المجالات.
وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسى أكد خلال الاجتماع أيضا على ضرورة ضمان تزويد الأسواق بالسلع الضرورية، ووضع حد لظاهرة فقدان بعض المواد فجأة لتعود إلى السوق مرة آخرى بأسعار مختلفة، إضافة إلى ضرورة الإسراع بتفعيل دور مؤسسة "فداء" لرعاية ضحايا الاعتداءات الإرهابية، لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها.
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