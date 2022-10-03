جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود اليوم الإثنين الأجهزة الأمنية على المستويين الفيدرالى والإقليمى بزيادة اليقظة الأمنية والتصدى للأعمال الإرهابية الوحشية، حيث تم هزيمة الإرهابيين فى جبهات القتال بعدة مناطق.





ودعا محمود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - سكان ولاية هيرشبيلى إلى تعزيز وحدتهم وتضامنهم، ومواصلة العمل مع القوات المسلحة لاستكمال تحريرها من الإرهاب. وأعرب محمود عن تعازيه إلى أسر وأقارب المواطنين الصوماليين الذين فقدوا أرواحهم فى التفجيرات الإرهابية التى وقعت اليوم فى مدينة بلدوين حاضرة إقليم هيران وسط البلاد. وفى سياق متصل، دعا رئيس ولاية هيرشبيلى الصومالى على غودلاوى حسين الشعب الصومالى إلى التوحد والتكاتف لاستئصال آفة الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهابيين أعداء لوجود الأمة، وهم معتادون على قتل وسفك دماء الشعب الصومالى، مؤكدا أنهم تعرضوا لضربات موجعة وهزائم متلاحقة فى المعارك الأخيرة التى جرت فى مناطق بمحافظة هيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصومالى يوجه الأجهزة الأمنية بالتصدى للأعمال الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.