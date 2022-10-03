العالم اليوم - قيس سعيد: على الحكومة الإنصات لمشاغل التونسيين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 09:26 مساءً - استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الإثنين، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، حيث شدّد الرئيس التونسي على أنّ مصالح الدولة يجب أن تقوم بدورها كاملا وأن تُنصت لمشاغل التونسيين والتونسيات في كلّ المجالات.

كما تمّ التأكيد على ضرورة ضمان تزويد الأسواق بالسلع المطلوبة، ووضع حد لظاهرة فقدان بعض المواد فجأة لتعود إلى السوق مرة أخرى بأسعار مختلفة.

كما تمّ التركيز، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الإسراع بإرساء "مؤسسة فداء" لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.

وتطرّق الاجتماع، كذلك، إلى ضرورة الاستعداد الجيّد للانتخابات حتى يعبر الشعب عن إرادته بكل حرية بعيدا عن كل محاولات الانحراف بها.

وذكر رئيس الجمهورية بأن المرسوم المتعلّق بالانتخابات ينصّ على عقوبات جزائية سواء بالنسبة إلى الراشي أو إلى المرتشي، ويجب الانتباه إلى ما يُدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم على عادتهم في ذلك في مثل هذه المناسبات، وفق نصّ البلاغ.