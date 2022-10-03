الجابون تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولى.. والاستقرار الإفريقى تتصدر أجندته

جدة - نرمين السيد - بدأت جمهورية الجابون، رئاستها الدورية التى تستمر شهرا لمجلس الأمن الدولى، الذى عقد قبل قليل جلسة إجرائية أقر فيها أجندة عمله العامة خلال أكتوبر الجارى وفقا لمقتضيات العمل الدولى المشترك وقضاياه الملحة وما طرحته الجابون من تصورات خلال فترة رئاستها للمجلس.





وبحسب مصادر مقربة من البعثة الجابونية لدى مجلس الأمن سيتابع مجلس الأمن الدولى عن كثب تطورات الأوضاع فى بوركينا فاسو فى أعقاب الانقلاب العسكرى الذى شهدته البلاد فى الثلاثين من شهر سبتمبر الماضى وإطاحة رئيسها باول هنرى داميا.

ويعقد الخميس القادم جلسة عمل خاصة حول متطلبات تعزيز الأمن والسلم فى القارة الإفريقية وستكون المتحدثة الرئيسية فى الجلسة الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمواد المخدرة حيث ستلقى كلمة عن متطلبات التعاون الدولى فى مجال مكافحة أنشطة العصابات المسلحة وشبكات الإجرام المنظم والإرهاب وكافة أشكال دعمهما ومكافحة التهريب غير المشروع للمخدرات والبشر فى القارة الإفريقية، كما سيكون بانكولى لدوييه مفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلم والأمن متحدثا فى جلسة مجلس الأمن ذاتها والتى سيشارك فيها لفيف من قادة منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية فى القارة الإفريقية.

ويعقد مجلس الأمن الدولى يوم الجمعة القادم اجتماعا غير رسمى للجنة تقييم العقوبات على الصومال المشكلة بموجب القرار الأممى رقم 571 ومتابعة التزام دول العالم بها وخطوات الحكومة الصومالية لتفكيك شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة على أراضيها.. كما سيعقد جلسة رسمية للجنة مكافحة الإرهاب المشكلة بموجب القرار الأممى رقم 1373.

ويبدأ المجلس غدا الثلاثاء اجتماعاته هذا الأسبوع بجلسة مشاورات مغلقة تسبقها جلسة عامة حول الأوضاع فى العراق ومتطلبات دعم بعثة الأمم المتحدة للعراق، وسيكون جيين هانز بلاشاريت المثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق متحدثا رئيسيا فى الجلستين العامة والمغلقة غدا.

كما سيعقد اجتماعا لمجموعة العمل الخاصة بالصراعات المسلحة ودور الأمم المتحدة ومنظماتها فى حماية الأطفال فى مناطق الصراعات المسلحة، الجلسة سيتم عقدها بصورة رسمية وستناقش ما انتهى إليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع الخاصة بالمحاربين الأطفال ومتطلبات حماية الطفولة فى مناطق الصراعات المسلحة، وسيتم كذلك استعراض أشكال من إساءة استخدام الأطفال فى مناطق فى الفلبين تعمل الأمم المتحدة على إزالتها وما تم تحقيقه من إنجازات فى هذا الصدد وردت فى تقرير صادر عن مكتب الممثل الخاصة للأمين العام لحماية الطفولة فى مناطق الصراعات المسلحة.

وقالت مصادر فى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن سيبدأ هذا الأسبوع مناقشة مسودة قرار حول الأوضاع فى هاييتى وفتح باب النقاش بشأنه، وتجدر الإشارة فى هذا الصدد أن المجلس كان قد عقد اجتماع فى السادس والعشرين من سبتمبر الماضى حول الأوضاع فى هاييتى تقدمت فيه كل من الولايات المتحدة والمكسيك بمسودة أولية لمشروع قرار حول هاييتى يتضمن "إجراءات محددة يتم اقتراحها لتمكين مجلس الأمن الدولى من مواجهة التحديات التى تجابه الشعب الهاييتى".

كما سيبدأ مجلس الأمن الدولى هذا الأسبوع فتح باب النقاش العام لدوله الأعضاء حول مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة حول الوضع فى ميانمار.

وكان مجلس الأمن الدولى قد استهل جلساته –اليوم الاثنين– باجتماع غير رسمى للجنة العقوبات المفروضة على المنظمات الإرهابية والكيانات المسلحة داعش وتنظيم القاعدة وذلك لتقييم مدى التزام دول العالم بقرارات المعاقبة الأممية أرقام 1267 و1989 و2252 الصادرة بحق كل التنظيمين الإرهابيين ووقف مسارات التمويل لهما.