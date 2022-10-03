قتلى وجرحى من المسؤولين الصوماليين فى تفجيرين انتحاريين

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "راديو دلسان" الصومالى، أنه لم يتم تأكيد العدد الإجمالى للضحايا، لكن مصادر أفادت بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا فى الهجوم.

ومن بين الذين تأكد مقتلهم فى الهجوم وزير الصحة بولاية هيرشابيل زكريا محمد، ونائب رئيس بلدية هيران أبو بكر المعادى.

وأضاف الموقع أن التفجير الأول بسيارة مفخخة أصاب بوابة المقر الحكومى، وتلاه انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات تمكنت من الدخول إلى داخل المقر، مشيرا إلى أن مسؤولين كبار فى محافظة هيران وولاية هيرشابيل أصيبوا فى الهجوم، ويتلقون العلاج حالياً فى مستشفيات مختلفة فى بلدوينى.

من جهتها.. أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم، وقال المتحدث باسم الحركة إن الهجوم قتل قوات الاتحاد الإفريقى المتمركزة فى المبنى.

ويأتى الهجوم فى وقت تنفذ فيه الحكومة والميليشيات المتحالفة معها عمليات عسكرية أدت إلى تحرير مدن رئيسية.

من جانبه.. أدان رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الصومالية، حمزة عبدى برى، الهجوم بشدة وتعهد بملاحقة الجناة، كما أمر وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى بتقديم المساعدة الفورية لضحايا الانفجار.

وقال رئيس الوزراء: "هذا الفعل الإرهابى الجبان دليل على تعطش الإرهابيين لسفك دماء المدنيين الأبرياء بدون وجه حق، وتثبيط عزيمة الشعب لوقف الانتفاضة الشعبية، وهو فعل لا يمكن السكوت عليه".