العالم اليوم - الإنتر في "مأزق" قبل مواجهة برشلونة في المباراة المصيرية

انتم الان تتابعون خبر الإنتر في "مأزق" قبل مواجهة برشلونة في المباراة المصيرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 08:22 مساءً - تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلانو ضد ضيفه برشلونة الإسباني، الثلاثاء، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أعلن مدربه سيموني إنزاغي الاثنين.

ويعاني بطل إيطاليا 2021 أصلا من غياب مهاجمه الآخر البلجيكي روميلو لوكاكو منذ أواخر أغسطس الذي كان من المتوقع أن يعود ضد برشلونة، ولكن اكتمال تعافيه تأجل لبضعة أيام وفق ما أكد إنزاغي.

وعانى مارتينيز صاحب الأهداف الثلاثة هذا الموسم من "إرهاق" عضلي خلال الخسارة ضد روما (2-1) السبت في "سيريا أ"، لكن مدربه أكد أن الفحوص "لم تكشف عن شيء".

وقال خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة: "كان مرهقا في نهاية المباراة. أجرى فحصا صباح اليوم (الاثنين) لم يكشف عن أي شيء. سيقوم اليوم بتدريبات خفيفة، لا يزال يتعين عليّ التحدث مع الأطباء ومع اللاعب لتقييم حالته البدنية".

وفي حال غياب مارتينيز، من المتوقع أن يحل مكانه مواطنه خواكين كوريا إلى جانب البوسني إدين جيكو.

كما سيفتقد إنتر لخدمات لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي غاب عن المواجهة ضد روما وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا.

وبعد خسارتهما ضد بايرن ميونيخ الالماني في الجولتين الأوليين، يدرك كل من النادي الكتالوني والنيراتزوري ألا خيار سوى تحقيق الفوز في مسعاهما لخطف إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور ثمن النهائي، وذلك اعتبارا من الثلاثاء في سان سيرو قبل أن يتجدد اللقاء بينهما على ملعب كامب نو الأربعاء المقبل.