العالم اليوم - مكاسب أسعار النفط تصعد بمؤشرات الأسهم الخليجية

انتم الان تتابعون خبر مكاسب أسعار النفط تصعد بمؤشرات الأسهم الخليجية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 08:22 مساءً - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات، الاثنين، مع صعود أسعار النفط قبيل اجتماع مجموعة أوبك+، لكن المؤشر السعودي تفوق في الأداء على نظرائه في المنطقة.

وقفزت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بنحو 4 دولارات، في الوقت الذي تدرس فيه أوبك+ خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا لدعم الأسعار، وهو ما سيكون أكبر خفض للإنتاج منذ انتشار وباء كورونا.

وتراجعت أسعار الخام لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو، بعد أن أضرت إغلاقات كوفيد-19 في الصين بالطلب، بينما أثر ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية.

وصعد المؤشر السعودي بنسبة 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع نسبته 3 بالمئة لسهم شركة رتال للتطوير العمراني، وزيادة بنسبة 3.5 بالمئة لسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1 بالمئة، مدعوما بزيادة 0.2 بالمئة لسعر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة.

وتراجع مؤشر دبي بنسبة 0.6 بالمئة، متأثرا بانخفاض نسبته 10 بالمئة في سعر سهم بنك المشرق.

وقفز سعر سهم بنك المشرق بنسبة 15 بالمئة في الجلسة السابقة، بفعل تقارير إعلامية أشارت إلى أن البنك قد تلقى عروضا من عدة شركات لشراء حصة في وحدة البنك للمدفوعات.

وقال وائل مكارم، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى شركة "إكسنس"، إن الأسواق في المنطقة قد تشهد بعض التقلبات مع ترقب صدور بيانات أميركية رئيسية هذا الأسبوع.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بنسبة 0.02 بالمئة، ليغلق عند مستوى 9685.85 نقطة.