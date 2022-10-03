نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لبنان يتسلم رسالة من الوسيط الأمريكي بشأن الحدود مع الاحتلال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 3 أكتوبر 2022 08:09 مساءً - دوت الخليج:- قالت الرئاسة اللبنانية السبت، على منصة تويتر إن الرئيس ميشال عون تسلّم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق، أن ينزع فتيل أحد الأسباب المحتملة للصراع بين الاحتلال وحزب الله اللبناني الذي حذر من أي عمليات استكشاف أو استخراج للطاقة من جانب إسرائيل في المياه المتنازع عليها.

وفي تموز/ يوليو الماضي، نشر حزب الله مقطعا مصورا يظهر رصده لثلاث سفن مخصصة لاستخراج الغاز لصالح الاحتلال الإسرائيلي ضمن حدود لبنان، وهددها بأنها "تحت مرمى" نيرانه.

والفيديو مدته دقيقة و16 ثانية، يوضح أن سفن استخراج الغاز لصالح الاحتلال الإسرائيلي تحت مرمى صواريخ حزب الله.

وكان الاحتلال استقدم مطلع حزيران/ يونيو الماضي، هذه السفن، إلى حقل "كاريش"، الواقع عند الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية كون المنطقة متنازعا عليها.

وأظهر المقطع، السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي على بعد 90 كم من السواحل اللبنانية.

وأرفق حزب الله مشاهد لصاروخ بحري يتم تجهيزه للإطلاق، بالإضافة إلى تصريح سابق لأمين عام الجماعة حسن نصرالله، يقول فيه إن "اللعب بالوقت غير مفيد".

عربي21