المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى يبدأ جولة تشمل كينيا وجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين أن المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى مايك هامر يتوجه إلى كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا فى الفترة من 3 إلى 18 أكتوبر الجارى.





وذكر الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أن زيارة هامر إلى المنطقة تأتى فى إطار الجهود الدبلوماسية الأمريكية المستمرة لتحقيق وقف فورى إلى الأعمال العدائية فى شمال إثيوبيا ودعم إطلاق محادثات السلام التى يقودها الاتحاد الإفريقى. وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى بمسؤولى الحكومة الكينية لبحث سبل السلام وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأضافت أن هامر سيتوجه إلى بريتوريا للقاء مسؤولين حكوميين فى جنوب إفريقيا من أجل دفع الجهود لدعم جهود الوساطة التى يقودها الاتحاد الأفريقى، مضيفا أنه سيختتم الزيارة الإفريقية فى أديس أبابا بلقائه مسؤولى الاتحاد الإفريقى ومسؤولى الأمم المتحدة وشركاء آخرين لتقديم المساعدة الإنسانية استجابة للنزاع فى شمال إثيوبيا وتقديم الإغاثة من الجفاف.

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