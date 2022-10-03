بريطانيا تؤكد موقفها أمام الأمم المتحدة بعدم قبول ضمّ المناطق الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - شددت سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان ريتا فرينش، اليوم الاثنين، على أن بريطانيا لن تقبل أبدا الاعتراف بالمناطق الأوكرانية، دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، كمناطق روسية أو تابعة لأية دولة أخرى إلا أوكرانيا.





وفى رد بريطانيا الرسمى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، قالت فرينش إن إعلان فيينا أكد على أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما نص بشكل واضح على أن الديمقراطية مبنية على الإرادة الحرة للشعب فى تحديد أنظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفى مشاركتهم فى جوانب حياتهم.

وأضافت: "ومع ذلك، فإن ما رأيناه الأسبوع الماضى فى أوكرانيا غرضه السخرية من هذه المبادئ المعترف بها منذ فترة طويلة، لذلك يجب النظر إلى استفتاءات (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين الزائفة على حقيقتها، كمحاولة يائسة لتبرير الاستيلاء غير القانونى وغير المبرر على أراضٍ أوكرانية ذات سيادة"، حسب قولها.

ورأت فرينش أن "هذه ليست ديمقراطية ولا إرادة الشعب الأوكرانى، هذه مهزلة تم تنفيذها بتجاهل كامل للإطار القانونى والدستورى لأوكرانيا، وتحت تهديد السلاح".

وقالت إن "مبادئ السيادة وسلامة الأراضى تعتبر جوهرية فى ميثاق الأمم المتحدة، وهى مبادئ تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية الحفاظ عليها"، مضيفة أن "قرار بوتين بالمضى قدمًا فى ضم هذه المناطق (الأوكرانية) ليس له أى قيمة قانونية ويجب إدانته بأشد العبارات".

وأشارت فينش إلى أن بريطانيا "تدعو المجتمع الدولى إلى الانضمام إليها فى الرفض القاطع لمحاولات روسيا لضم الأراضى الأوكرانية بشكل غير قانونى، واستعادة قدرة جميع الأوكرانيين على التعبير عن إرادتهم فى مجتمع حر وديمقراطى".