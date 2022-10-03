المستشار الألمانى يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا والتزامها بتحقيق السلام الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس، فى خطاب من مدينة إيرفورت خلال الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية، "نقف متضامنين مع أوكرانيا وداعمين لها ولمواطنيها فى كفاحهم من أجل الحرية والوحدة والعدالة".
وشدد شولتس على التزام ألمانيا بضمان تطبيق نظام السلام الأوروبى، الذى قال إنه "يتعرض للخطر بسبب العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا"، موضحًا أن هذا النظام يعنى عدم مهاجمة الجيران أو إحداث إزاحة فى الحدود باستخدام العنف، مناشدًا الرئيس الروسى بإنهاء القتال.
وأكد أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة والوظائف الحديثة من شأنه ضمان الازدهار، معربًا عن ثقته فى إمكانية تأمين احتياجات بلاده من الطاقة أيضًا فى فصل الشتاء.
تجدر الإشارة إلى أن هذا أول ظهور علنى للمستشار الألمانى بعد خضوعه للعزل الصحى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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