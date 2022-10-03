إصابتان بالرصاص الحى قرب رام الله.. والاحتلال يختطف شابا من بيت لحم

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية، إن شابا (19 عاما) أصيب بالرصاص الحى فى الفخذ، فيما أصيب آخر (18 عاما) برصاص "التوتو" المتفجر فى القدم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم فى منطقة "بيتونيا" برام الله.

وفى مدينة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية، شابًا يدعى يزن الجعيدى من مخيم "الدهيشة".

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء شابا من بلدة شعفاط، وذلك بعد اعتداء حراس القطار الخفيف عليه قرب أحد المحطات هناك، دون التمكن من معرفة هويته، فيما تم اعتقال طفل من قرية "الجيب" شمال غرب القدس.