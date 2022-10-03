العالم اليوم - جائزة نوبل للسلام 2022.. كل ما يجب أن تعرفه

انتم الان تتابعون خبر جائزة نوبل للسلام 2022.. كل ما يجب أن تعرفه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - يُعلن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2022 في أوسلو في السابع من أكتوبر. وفيما يلي لمحة وبعض المعلومات عن الجائزة الشهيرة.

من يمكنه الفوز؟ ينبغي أن تذهب الجائزة لشخص "فعل الكثير أو أتى أفضل ما يمكن لنشر الوئام بين الدول، ولإلغاء انتشار الجيوش القائمة أو خفضها، وللنهوض بمنتديات السلام" وفقا لوصية رجل الصناعة ألفريد نوبل، مخترع الديناميت ومؤسس جوائز نوبل.

يمكن للآلاف أن يطرحوا أسماء: أعضاء حكومات أو برلمانات، رؤساء دول حاليين، أساتذة جامعيين في التاريخ أو العلوم الاجتماعية أو القانون أو الفلسفة، وكذلك حائزين سابقين على جائزة نوبل للسلام وغيرهم.

هذا العام، يوجد 343 مرشحا، وإن كانت القائمة الكاملة ستظل في خزانة بمنأى عن الأنظار لخمسين عاما.

من بين المتوقع فوزهم هذا العام، صحيفة "كييف إندبندنت" والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. من يقرر؟ لجنة نوبل النرويجية هي التي تقرر، وتتألف من خمسة أفراد، يعينهم البرلمان النرويجي. وغالبا، لكن ليس دائما، ما يكون الأعضاء سياسيين متقاعدين. واللجنة الحالية يرأسها محام وتضم أكاديميا.

الخمسة جميعهم من اختيار أحزاب سياسية نرويجية ويعكس تعيينهم توازن القوى في برلمان النرويج. كيف يقررون؟ يُغلق باب الترشيحات في 31 يناير. ويمكن لأعضاء اللجنة أنفسهم الترشيح في موعد أقصاه الاجتماع الأول للجنة في فبراير.

تنظر اللجنة في كل الترشيحات ثم تضع قائمة قصيرة، ثم يخضع كل مرشح لتقييم مجموعة من المستشارين البارزين والخبراء الآخرين.

تجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريبا لبحث الترشيحات، وتتخذ قرارها عادة في اجتماعها الأخير الذي غالبا ما يكون في بداية أكتوبر.

تسعى اللجنة للوصول إلى إجماع في الاختيار، فإن لم تستطع، اتُخذ القرار بأغلبية الآراء. من المرشحون؟ رغم أن القائمة الكاملة تبقى سرية، فإن من يرشحون أسماءها لهم حرية الإفصاح عن مرشحيهم.

في السنوات الماضية، بات مشرعو النرويج أكثر ميلا للكشف عن أسماء مرشحيهم مسبقا وحالفهم قدر كبير من التوفيق، فقد ظهر على هذه القوائم سبعة من آخر تسعة فائزين.

هذا العام، ووفقا لمسح أجرته رويترز لآراء مشرعين نرويجيين كشفوا عن أسماء مرشحيهم، تتضمن القائمة ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبري وحركة "فرايديز فور فيوتشر" (أيام جمعة من أجل المستقبل) للاحتجاجات من أجل المناخ والمعارضات في روسيا البيضاء، سوياتلانا تسيخان وسكايا وماريا كوليسنيكوفا وفيرونيكا تسيبكالو.

كما تتضمن القائمة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان والمذيع التلفزيوني البريطاني ديفيد أتينبارا ومنظمة الصحة العالمية. ما الذي يحصل عليه الفائز؟ ميدالية وشهادة تكريم وعشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار)، وأضواء عالمية فورية.

ذات يوم قال كبير الأساقفة الجنوب إفريقي ديزموند توتو، الفائز بالجائزة عام 1984، إن نيل هذه الجائزة سيف ذو حدين.

نُسب إليه قوله في سيرته الموثقة "لا تجد أحدا يسمعك في يوم، ثم تصبح مصدر وحي في اليوم التالي". متى وأين يتم إعلان الفائزين ويقام حفل تسليم الجوائز؟ يعلن رئيس لجنة نوبل النرويجية بريت رايس أندرسن أسماء الفائزين يوم الجمعة الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش في معهد نوبل النرويجي في أوسلو.

يقام حفل تسليم الجوائز في أوسلو في العاشر من ديسمبر، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر جائزة نوبل للسلام 2022.. كل ما يجب أن تعرفه .. في رعاية الله وحفظة