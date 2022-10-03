وول ستريت جورنال: أغلبية الجمهوريين بالكونجرس تضغط على بايدن بشأن «تيك توك»

وذكرت الصحيفة الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى أن مسئولى الإدارة الأمريكية يتفاوضون مع المديرين التنفيذيين لمنصة "تيك توك" منذ أكثر من عام بشأن التدابير التى تهدف لمنع مشاركة المعلومات التى يجمعها التطبيق عن ملايين المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية.
ووفقًا لمسئولين أمريكيين - رفضوا الكشف عن هويتهم - فإن "المفاوضات صارت أكثر إلحاحا بالتزامن مع تعهد الجمهوريين بالضغط من أجل جلسات استماع".
وأضافوا أن إبرام اتفاق مع شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لمنصة "تيك توك"، التى تهدف لإقامة جدار بين العمليات الأمريكية والصينية قد أوشك، محذرين من أن العقبات لا تزال قائمة بما فى ذلك التحديات التشغيلية والمعارضة المحتملة من الحكومة الصينية.
ومن جانبها، قالت النائبة عن الحزب الجمهورى الأمريكى كاثى مكموريس رودجرز ـ إن "السماح لشركة بايت دانس بمواصلة جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين يُعرّض خصوصية الأمريكيين والأمن القومى الأمريكى للخطر"، مضيفة أن مواصلة جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين سيكون تنازلا غير مقبول من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.
وأوضحت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة التابعة للإدارة الأمريكية، التى تراجع الصفقات التجارية للمخاوف الأمنية بشكل سرى، تقود الجانب الأمريكى فى المفاوضات مع شركة "بايت دانس" الصينية.
وأضافت أن الاتفاق ينص على إنشاء مجلس إشراف يمكن أن يشمل أعضاء مُعيّنين من الإدارة الأمريكية من ذوى الخبرة فى مجال الأمن القومى مثل مسئولى الجيش والمخابرات الأمريكيين المتقاعدين.
ومن المقرر أن يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع فى نوفمبر المقبل للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى؛ حيث سيتم طرح جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، بجانب 35 مقعدًا من أصل 100 فى مجلس الشيوخ وآلاف المكاتب على مستوى الولايات والمستوى المحلى.
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