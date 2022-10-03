جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أن الأمور تسير على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن موقف الجميع فى لبنان موحد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد.





جاء ذلك فى تصريح لميقاتى، بعد انتهاء الاجتماع الرئاسى الثلاثى الذى عقد فى قصر بعبدا، اليوم الإثنين، لدرس مقترح الوسيط الأمريكى آموس هوكشتين بشأن ملف الترسيم، وذلك بحضور رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه برى ومجلس الوزراء نجيب ميقاتى. وقال ميقاتى، إن اللقاء اليوم جاء بدعوة من رئيس الجمهورية للبحث فى العرض المقدم من الوسيط الأمريكى آموس هوكشتين، بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وسبق هذا اللقاء اجتماع اللجنة التقنية. وأضاف أنه أبدى بعض الملاحظات على المقترح، كما أبدى رئيس مجلس النواب نبيه برى بعض الملاحظات، مشيرا إلى أن اللجنة التقنية أخذت بها كاملة، موضحا أنه سيكون هناك رد سيرسل إلى الوسيط الأمريكى ضمن هذا السياق كاملا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى: اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل يسير على الطريق الصحيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.