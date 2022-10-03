الحرس الوطنى التونسى يحبط 3811 محاولة تهريب بضائع خلال تسعة أشهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وحدات الحرس الوطنى، فى بيان لها،: "أنه فى إطار الحد من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية، تمكنت وحدات الحرس فى الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2022، من إحباط عدد 3811 محاولة تهريب لبضائع مختلفة"، مشيرة إلى أن قيمة هذه البضائع تتخطى 123 مليون دينار تونسى (الدولار يعادل 3.27 دينار تونسى).
جدير بالذكر أن الحكومة التونسية تكثف جهودها منذ سنوات للحد من عمليات التهريب والتجارة الموازية، حيث قامت بتعديل النصوص التشريعية والقانونية لتيسير عمل هيئة الجمارك، ومواجهة محاولات التهريب والغش للنهوض بالاقتصاد الوطنى التونسى.
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