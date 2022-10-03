دوت الخليج -

العدو الصهيوني يعتقل 16 فلسطينياً

شنت قوات العدو الصهيوني، فجر وصباح اليوم الإثنين حملة اعتقالات طالت، 16 فلسطينيا، خلال مداهمة مناطق متفرقة من الضفة. العدو الصهيوني يعتقل 16 فلسطينياًشنت قوات العدو الصهيوني، فجر وصباح اليوم الإثنين حملة اعتقالات طالت، 16 فلسطينيا، خلال مداهمة مناطق متفرقة من الضفة. وذكرت وكالة معا الفلسطينية ان قوات العدو اقتحمت نابلس والخليل واريحا واعتقلت 16 مواطنا بعد مداهمة منازلهم. كما اقتحمت قوات العدو صباح اليوم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم واندلعت عقب ذلك مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات، وتركزت قرب مدرسة الخنساء في منطقة خربة الدير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدو الصهيوني يعتقل 16 فلسطينياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.