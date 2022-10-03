اليونان تطالب بوضع سقف لأسعار الغاز فى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وكتب ميتسوتاكيس، فى مقال رأى نشرته شبكة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الإثنين، ونشرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية مقتطفات منه، أنه "فى مواجهة التلاعب الواضح بالسوق، التدخل الحكومى ليس مبررًا فحسب، بل مطلوب أيضاً".
وأضاف: "بغض النظر عن ارتفاع الأسعار، لا يمكن لأوروبا ككل، على المدى القصير، أن تعوض بالكامل الكميات التى فقدتها من روسيا. وعندما لا يتمكن العرض من التجواب مع الأسعار، فسيكون ترك الأسعار ترتفع إلى الأبد هو فعل إهمال وليس فعل حصافة".
وقال رئيس الوزراء اليوناني: "عاجلاً أم آجلاً، ستتوازن الأسواق ولكن بدون تحديد سقف للأسعار، ستقاس تكلفة هذا التوازن بالحيوات المدمرة والوظائف المفقودة".
وتابع: "لا يمكننا أن نتحمل الجلوس ومشاهدة روسيا تستخدم مؤسسات السوق لدينا ضدنا"، داعياً إلى "التدخل وتصميم القواعد التى تستجيب للتحدى غير المسبوق الذى نواجهه، وفرض سقف على أسعار الغاز الطبيعى هو خطوة حتمية فى هذه العملية".
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