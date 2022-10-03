عاجل- الكاظمى: يجب التركيز على ضمان مصالح العراق وبناء دولة المؤسسات

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء العراقى، الدكتور مصطفى الكاظمى، اليوم الإثنين، العراقيين إلى التركيز على ضمان مصالح العراق، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وحسبما نقلت "إكسترا نيوز"، أكد الكاظمى أن مصلحة العراق تتطلب صياغة حل للأزمة السياسية، لافتًا إلى أن هذه الحكومة تحمّلت الكثير من الظروف الصعبة والاستثنائية. ودعا رئيس الوزراء العراقى إلى بناء دولة المؤسسات فى العراق.

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