إيطاليا تستدعى السفير الروسى.. وتطالب موسكو بإلغاء الاستفتاءات

جدة - نرمين السيد - أعربت إيطاليا عن الإدانة القوية لـ"الاستفتاءات" التى أجراها الاتحاد الروسى فى مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا بأوكرانيا، وذلك فى لقاء صباح اليوم الإثنين، للأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالى إيتورى سيكوى، مع السفير الروسى لدى روما سيرجى رازوف، الذى استدعته السلطات الإيطالية.





وأشارت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" إلى أن الاستفتاءات "أجرتها روسيا بشكل غير قانونى فى انتهاك لكل قاعدة من قواعد القانون الدولى".

وحثث إيطاليا السلطات الروسية على إلغاء هذه الإجراءات غير القانونية وسحب القوات الروسية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط.

وذكرت الخارجية الإيطالية أن روسيا "بغزوها لدولة ذات سيادة، والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، والتعبئة العسكرية على نطاق واسع، ومحاولات تقديم الأراضى الأوكرانية زوراً على أنها تابعة لروسيا، تقوض النظام الدولى القائم على القواعد وتمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى".

وشددت المذكرة الصادرة عن الوزارة بأن روسيا بتصرفاتها هذه تعرض الأمن العالمى للخطر بشكل جدى.

وأوضحت المذكرة أن استدعاء الدبلوماسى الروسى تم كجزء من عمل منسق مع الشركاء الآخرين فى الاتحاد الأوروبى لإرسال إشارة مشتركة وحازمة لا لبس فيها إلى موسكو.