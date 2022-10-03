بولندا تطالب ألمانيا بدفع 1.3 تريليون دولار لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وقع وزير الخارجية البولندى زبيجينيو رايو اليوم الإثنين، مذكرة رسمية يطالب فيها الحكومة الألمانية بدفع تعويضات قيمتها 1.3 تريليون دولار أمريكى مقابل الدمار الذى ألحقه الاحتلال النازى بالبولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.





وأشار مكتب وزير الخارجية البولندى، إلى أن المذكرة سيتم إرسالها رسميا إلى الخارجية الألمانية، كاشفا عن أن إصدارها جاء بعد اجتماع تم فى العاصمة وارسو بين وزير الخارجية البولندى ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التى كانت تشارك فى مؤتمر أمنى تستضيفه وارسو حاليا.

وقالت مصادر بالخارجية البولندية، اطلعت على فحوى المذكرة، فى تصريح لوكالة "أستوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، إن وزير الخارجية البولندى عكس فى مذكرته رؤيته حول الإجراء الذى يتعين على الجانبين البولندى والألمانى اتخاذه "بلا تلكؤ" لجبر الضرر الناتج عن الاحتلال الألمانى لبولندا فى الفترة من 1939 وحتى 1945، وما يتطلبه دفع التعويضات من إجراءات ومسارات دائمة ومركبة وملزمة قانونا تضمن وفاء الجانب الألمانى بها ماديا للبولنديين.

ويقول المراقبون فى العاصمة وارسو إنه برغم إصرار الجناح اليمينى الحاكم حاليا فى بولندا على أحقية البولنديين فى التعويض عن الدمار الذى لحق بالبلاد خلال الغزو والاحتلال النازى لها، تقول برلين إنها قد دفعت بالفعل تعويضات للدول التى تضررت من الغزو النازى لأراضيها بما فيها بولندا وإنها تعتبر أن هذا الملف بات "مغلقا".

تجدر الإشارة إلى أن بولندا كانت أصدرت مطلع الشهر الماضى، تقريرا مطولا عن الأضرار والخسائر التى لحقت بها جراء الغزو النازى لأراضيها فى الحرب العالمية الثانية وهى الخسائر التى قدرتها وارسو بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي.