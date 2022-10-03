العالم اليوم - غوارديولا: لا يعجبني هذا الأمر في هالاند

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 04:21 مساءً - كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، "الشيء الوحيد"، الذي لا يعجبه في نجم فريقه النرويجي إرلينغ هالاند.

وبعد تسجيله ثلاثية مميزة ضد مانشستر يونايتد، وهي ثالث "هاتريك" له في ثماني مباريات، كان لهالاند نصيب من وقت غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، يوم أمس الأحد.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن المدرب الإسباني قوله: "ذات مرة قال هالاند إنه يفضل لمس الكرة خمس مرات وتسجيل خمسة أهداف، أنا لا أحب هذا الأمر".

وأضاف: "أريده أن يلمس الكرة أكثر وأكثر.. لقد أصبح لاعبا ليسجل الأهداف".

وتابع غوارديولا: "أن يكون حاضرا أو مشاركا في مختلف المحاولات هذا أمر أحبه، لكن لا ننسى أن موهبته الأكبر هي وضع الكرة في الشباك".

وانضم هالاند، البالغ من العمر 22 عاما، هذا الصيف إلى سيتي قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

ويحتل إرلينغ صدارة هدافي "البريمرليغ"، بعدما سجل حتى الآن 14 هدفا في 9 مباريات.