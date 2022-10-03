لبنان.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة الخميس لانتخاب رئيس للبلاد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 3 أكتوبر 2022 04:08 مساءً - دوت الخليج :- دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إلى عقد جلسة للبرلمان الخميس المقبل بحيث تُخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال بيان صادر عن مكتب بري الإعلامي، إن رئيس البرلمان "دعا النواب لعقد جلسة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس 29 أيلول (سبتمبر) 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية".

في الأول من سبتمبر بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من جانب أعضاء مجلس النواب وتنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وعليه، يتحضر لبنان لإجراء الاستحقاق الدستوري الذي يجب أن يُجرى قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، التي أكملت 6 سنوات منذ العام 2016، كانت حافلة بأزمات.

ووفق المتّبع في لبنان، تدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

وبحسب الدستور، يُنتخب الرئيس بالاقتراع السرّي بغالبية ثلثَي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، بينما تكفي الغالبية المطلقة (النصف+1) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.

ولا يلزم الدستور الراغبين بخوض معركة الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، فأعضاء مجلس النواب الـ128 هم الذين ينتخبون الرئيس، أي يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني مارونيّ، شرط أن لا يكون ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

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