لافروف: سكان المناطق الأربع حددوا مصيرهم بأيديهم وانضموا لروسيا

جدة - نرمين السيد - ألقى وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، كلمة أمام مجلس الدوما الروسى، اليوم الإثنين، أكد فيها أن سكان المناطق الأربع فى أوكرانيا حددوا مصيرهم بأيديهم، وطلبوا الانضمام لروسيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأشار وزير الخارجية الروسى، إلى أن انضمام المناطق الأربع إلى روسيا بمثابة استمرار منطقى لإعادة توحيد الأراضى الروسية التى بدأت مع عودة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول فى 2014. وتأتى كلمة لافروف أمام الدوما قبيل قرار التصديق على المعاهدات الخاصة بانضمام "دونيتسك ولوهانسك" ومنطقتى "خيرسون وزابوريجيا" إلى روسيا.

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