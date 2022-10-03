إندونيسيا: ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال نتيجة حادث ملعب كرة القدم

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الحكومى - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الإثنين - "إن أعمار الأطفال تتراوح بين ثلاث و17 عاما".

وكان الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية بإندونيسيا محفوظ إم دى قد صرح، فى وقت سابق اليوم، بأن الحكومة شكلت فريق تقصى حقائق مشترك مستقل للتحقيق فى حادث ملعب كانجوروهان، الذى أودى بحياة 174 شخصا، موجهة الشرطة بسرعة تحديد ومعاقبة المسؤولين عن الحادث.

وكان حادث تدافع قد وقع فى ملعب لكرة القدم أمس الأول السبت فى مدينة "مالانج" شرق إندونيسيا، عندما اقتحم آلاف المشجعين الملعب وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى التدافع، كما تسبب الحادث فى إصابة 323 شخصا، فى واحدة من أكثر كوارث الملاعب الرياضية دموية عالميا.