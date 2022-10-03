تصريح جديد من الكرملين بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن بلاده تراقب عن كثب ردود الفعل المختلفة على طلب الرئيس الأوكرانى بالانضمام إلى حلف "الناتو"، مشيرا إلى أن توجه كييف نحو الحلف كان أحد أسباب بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا.





وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الإثنين، ردا على سؤال عما إذا كان لدى الكرملين مخاوف من أن قضية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" سيجرى حلها بسرعة: "لقد سمعنا حقًا تصريحات الرئيس زيلينسكي، كما رأينا ردود فعل مختلفة من الناتو، فهناك دول تدعم هذا الخيار للانضمام السريع وهناك دول لا تدعمه".

وأضاف"على أى حال، يشير الجميع إلى قاعدة الإجماع ولذلك فإننا نتابع هذا القرار بعناية شديدة، ونُذكر أن توجه أوكرانيا نحو الحلف وتأكيد عضوية أوكرانيا المستقبلية فيه كان أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة"، يٌ

ذكر أن الرئيس الأوكرانى أعلن فى وقت سابق أن بلاده تقدمت بطلب للانضمام إلى "الناتو" على أساس عاجل.

ومن جانبه قال جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومى:"إن اتخاذ مثل هذا الإجراء غير مناسب الآن".

وأقر الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، بحق كل دولة فى تحديد مسارها الخاص، مؤكدا على سياسة "الباب المفتوح" فى الحلف، ومشددا على أن "الناتو" سوف يركز جهوده حاليا على مساعدة كييف فى الدفاع عن نفسها.