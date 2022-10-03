وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الإثنين، ردا على سؤال عما إذا كان لدى الكرملين مخاوف من أن قضية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" سيجرى حلها بسرعة: "لقد سمعنا حقًا تصريحات الرئيس زيلينسكي، كما رأينا ردود فعل مختلفة من الناتو، فهناك دول تدعم هذا الخيار للانضمام السريع وهناك دول لا تدعمه".
وأضاف"على أى حال، يشير الجميع إلى قاعدة الإجماع ولذلك فإننا نتابع هذا القرار بعناية شديدة، ونُذكر أن توجه أوكرانيا نحو الحلف وتأكيد عضوية أوكرانيا المستقبلية فيه كان أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة"، يٌ
ذكر أن الرئيس الأوكرانى أعلن فى وقت سابق أن بلاده تقدمت بطلب للانضمام إلى "الناتو" على أساس عاجل.
ومن جانبه قال جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومى:"إن اتخاذ مثل هذا الإجراء غير مناسب الآن".
وأقر الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، بحق كل دولة فى تحديد مسارها الخاص، مؤكدا على سياسة "الباب المفتوح" فى الحلف، ومشددا على أن "الناتو" سوف يركز جهوده حاليا على مساعدة كييف فى الدفاع عن نفسها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريح جديد من الكرملين بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.