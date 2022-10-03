الحكومة البريطانية تتراجع عن خطتها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخزانة البريطانى كواسى كوارتنج - فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الإثنين، بحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية - "لقد فهمنا، وأصغينا.. وقرار خفض الضرائب على الأشخاص الذين يبلغ دخلهم 150 ألف جنيه إسترلينى فأكثر أصبح يصرف الانتباه عن مهمتنا الأساسية لمواجهة التحديات التى تواجه بلدنا".

وأضاف: أنه "نتيجة لذلك، أعلن أننا لا نمضى قدماً فى إلغاء معدل الضريبة البالغ 45%".

وخلال مجموعة من المقابلات الصحفية، قبل ساعات من الموعد المقرر لكلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين فى برمنجهام، نفى وزير الخزانة البريطانى أن تكون موازنته المصغرة خطأً، على الرغم من تأثيرها على عملة البلاد وعلى تكلفة الديون الحكومية، مما رفع بدوره تكلفة الرهن العقارى.

وكان الإعلان عن الموازنة المصغرة قبل 10 أيام قد أثار الفوضى فى الأسواق وانتقادات حادة وسط ارتفاع تكلفة المعيشة.