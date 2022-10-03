جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخزانة البريطانى كواسى كوارتنج - فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الإثنين، بحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية - "لقد فهمنا، وأصغينا.. وقرار خفض الضرائب على الأشخاص الذين يبلغ دخلهم 150 ألف جنيه إسترلينى فأكثر أصبح يصرف الانتباه عن مهمتنا الأساسية لمواجهة التحديات التى تواجه بلدنا".
وأضاف: أنه "نتيجة لذلك، أعلن أننا لا نمضى قدماً فى إلغاء معدل الضريبة البالغ 45%".
وخلال مجموعة من المقابلات الصحفية، قبل ساعات من الموعد المقرر لكلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين فى برمنجهام، نفى وزير الخزانة البريطانى أن تكون موازنته المصغرة خطأً، على الرغم من تأثيرها على عملة البلاد وعلى تكلفة الديون الحكومية، مما رفع بدوره تكلفة الرهن العقارى.
وكان الإعلان عن الموازنة المصغرة قبل 10 أيام قد أثار الفوضى فى الأسواق وانتقادات حادة وسط ارتفاع تكلفة المعيشة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة البريطانية تتراجع عن خطتها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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