عاجل- التشيك تدعو مواطنيها إلى مغادرة روسيا على الفور

جدة - نرمين السيد - ويأتى قرار سلطات التشيك بالتزامن مع اجتماع عقده مجلس الدوما الروسى، اليوم الإثنين، للموافقة على معاهدات انضمام 4 مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، وهى: "دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا".

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